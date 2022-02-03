الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21450 - 21500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

والجدير بالذكر أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20800 - 20900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.