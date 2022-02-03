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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
03-02-2022
|
14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 21625 - 21675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 21450 - 21500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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