دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 21625 - 21675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 21450 - 21500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.