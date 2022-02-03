السعودية تبلغ اليابان أن المملكة ستساهم في استقرار سوق النفط

قالت الحكومة اليابانية، الخميس، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أبلغ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في اتصال هاتفي أن المملكة ستساهم في استقرار سوق النفط العالمي.وأظهر ملخص مكتوب للمحادثة بين الزعيمين أن اليابان ترغب في العمل مع المملكة العربية السعودية من أجل استقرار سوق النفط، وفق ما أوردته وكالة رويترز.وقال الملخص إن رئيس الوزراء الياباني، الذي تولى منصبه في أكتوبر، أبلغ ولي العهد السعودي أيضا أن طوكيو تعتزم دعم التنويع الصناعي في المملكة وجهود الإصلاح الأخرى.وأدى شح الإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15 بالمئة حتى الآن هذا العام.والشهر الماضي، سجّلت أسعار النفط الخام أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات مدفوعة باضطراب في العرض وتوتر جيوسياسي شديد وتزايد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون.وتعلن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها العشرة بينهم روسيا ضمن تحالف "أوبك بلاس" شهرا بعد آخر عن رفع هامشي في أهدافها للإنتاج وتكافح من أجل تحقيقها وهو ما لا يلبي الاحتياجات.وكانت السعودية أعلنت في مطلع هذا العام أن احترام اتفاقات سقوف الإنتاج ضروري، مما يعني أنه لا يمكن للأعضاء الذين لديهم قدرة احتياطية التدخل لتعويض نقص إنتاج الأعضاء غير القادرين على الالتزام بعتبة الإنتاج.