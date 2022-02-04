الخام الأميركي يتخطى 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014

ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات، الخميس، دافعة الخام الأميركي الخفيف إلى تخطي حاجز 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ عام 2014، بسبب مخاوف الإمدادات المستمرة، وفي ظل الطقس المتجمد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وصعد خام غرب تكساس الوسيط 2.01 دولار، أو 2.3 في المئة، ليبلغ عند التسوية 90.27 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها فوق مستوى 90 دولارا منذ السادس من أكتوبر 2014.وارتفع خام برنت القياسي العالمي إلى 91.11 دولار للبرميل، مرتفعا 1.64 دولار، أو 1.8 في المئة.أرجع المحللون الارتفاع إلى تزايد المخاوف من أن يؤثر الطقس البارد على الإنتاج في تكساس، مما يؤدي إلى تفاقم شح المعروض في أسواق النفط العالمية.