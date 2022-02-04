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إقتصاد
الخام الأميركي يتخطى 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014
Lebanon 24
04-02-2022
|
03:00
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ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات، الخميس، دافعة الخام الأميركي الخفيف إلى تخطي حاجز 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ عام 2014، بسبب مخاوف الإمدادات المستمرة، وفي ظل الطقس المتجمد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط 2.01 دولار، أو 2.3 في المئة، ليبلغ عند التسوية 90.27 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها فوق مستوى 90 دولارا منذ السادس من أكتوبر 2014.
وارتفع خام برنت القياسي العالمي إلى 91.11 دولار للبرميل، مرتفعا 1.64 دولار، أو 1.8 في المئة.
أرجع المحللون الارتفاع إلى تزايد المخاوف من أن يؤثر الطقس البارد على الإنتاج في تكساس، مما يؤدي إلى تفاقم شح المعروض في أسواق النفط العالمية.
وزاد شح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي أسعار النفط بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام. ولا يزال الطلب في تصاعد، إذ أدت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى خفض الاستهلاك مؤقتا في الاقتصادات الكبرى.
وكان تجمع أوبك+ قد اتفق الأربعاء على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.
وتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن يتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في الربع الثالث.
المصدر:
الحرة
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