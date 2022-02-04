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إقتصاد
مصر تترقب 2.4 مليار دولار من الإدراج بمؤشر جي بي مورغان للسندات
Lebanon 24
04-02-2022
|
05:00
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قال بنك JPMorgan اليوم الخميس إن السندات السيادية المحلية لمصر قد تجتذب تدفقات تصل إلى 2.4 مليار دولار نتيجة لإدراجها في مؤشر رئيسي للأسواق الناشئة العالمية والذي بدأ هذا الأسبوع.
وأُضيفت سندات مصرية بقيمة أولية قدرها 0.81% إلى مؤشر JPMorgan للأسواق الناشئة.
وكتب شون كيلي من JPMorgan في مذكرة للعملاء "نتوقع أن تكون التدفقات المرتبطة بالمؤشر على الأرجح في حدود 600 مليون إلى 1.2 مليار دولار كجزء من الإدراج الأولي مع توقع مبلغ مماثل الشهر المقبل".
ومصر، التي يبلغ عائد سنداتها لأجل عشر سنوات أقل بقليل من 15%حاليا، هي صاحبة ثاني أعلى عائد في المؤشر بعد تركيا، حيث يبلغ عائد نفس السندات نحو 24 في المئة.
وأضاف كيلي "التحسن ينبع في معظمه من الزيادة المتوقعة في إيرادات السياحة، إذ بدأت مخاوف كوفيد-19 في التلاشي.
كما لا تزال إيرادات قناة السويس قوية، وستعززها زيادة رسوم العبور 6% اعتبارا من هذا الشهر".
المصدر: cnbc
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