إقتصاد

تُقدّر ثروته بـ8.6 مليار دولار... وفاة ملياردير بارز عن 90 عاما (صورة)

Lebanon 24
04-02-2022 | 06:48
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أفاد وزير الخارجية المكسيكية مارسيلو إيبرارد، عن وفاة رجل الأعمال والصناعي المكسيكي الكبير، الملياردير، ألبرتو بايريس، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وكتب الوزير في صفحته على "تويتر": "وفاة ألبرتو بايريس، وهو رجل الأعمال المكسيكي البارز، أعبر عن تعازي المخلصة لأسرته وأصدقائه".

كان بايريس يترأس مجموعة الشركات "Grupo Bal" التي ورثها من والده في سن 28 عاما. وتضم هذه المجموعة أكبر شركة منتجة للفضة في العالم "Fresnillo" وشركة التعدين "Industrias Peñoles" بالإضافة إلى الشركات الطبية والتقاعدية والزراعية والتجارية، وشركات التأمين.

وقدرت مجلة "فوربس" في عام 2022 ثروة أسرة بايريس بـ 8,6 مليار دولار.

وكان رجل الأعمال نفسه يتحدث في مقابلة أن أكبر قدر من الرضا في حياته حصل عليه أثناء عمله كرئيس لمجلس إدارة المعهد المستقل للتكنولوجيا في المكسيك ITAM.
 
 
وفاة الملياردير المكسيكي بايريس في عمر يناهز 90 عاما
 
المصدر: روسيا اليوم
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