13
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
تُقدّر ثروته بـ8.6 مليار دولار... وفاة ملياردير بارز عن 90 عاما (صورة)
Lebanon 24
04-02-2022
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد وزير الخارجية المكسيكية مارسيلو إيبرارد، عن وفاة رجل الأعمال والصناعي المكسيكي الكبير، الملياردير، ألبرتو بايريس، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.
وكتب الوزير في صفحته على "تويتر": "وفاة ألبرتو بايريس، وهو رجل الأعمال المكسيكي البارز، أعبر عن تعازي المخلصة لأسرته وأصدقائه".
كان بايريس يترأس مجموعة الشركات "Grupo Bal" التي ورثها من والده في سن 28 عاما. وتضم هذه المجموعة أكبر شركة منتجة للفضة في العالم "Fresnillo" وشركة التعدين "Industrias Peñoles" بالإضافة إلى الشركات الطبية والتقاعدية والزراعية والتجارية، وشركات التأمين.
وقدرت مجلة "فوربس" في عام 2022 ثروة أسرة بايريس بـ 8,6 مليار دولار.
وكان رجل الأعمال نفسه يتحدث في مقابلة أن أكبر قدر من الرضا في حياته حصل عليه أثناء عمله كرئيس لمجلس إدارة المعهد المستقل للتكنولوجيا في المكسيك ITAM.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط
Lebanon 24
سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط
00:17 | 2022-02-04
04/02/2022 12:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!
Lebanon 24
في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!
06:06 | 2022-02-04
04/02/2022 06:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تصيبُ الصرافين في سوق الدولار.. ماذا حصل يوم أمس؟
Lebanon 24
مفاجأة تصيبُ الصرافين في سوق الدولار.. ماذا حصل يوم أمس؟
05:20 | 2022-02-04
04/02/2022 05:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-02-03
03/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
01:15 | 2022-02-04
04/02/2022 01:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:08 | 2022-02-04
مراقبو "الإقتصاد" سطروا محاضر ضبط بحق محلات في الصرفند لم تخفض الأسعار
10:34 | 2022-02-04
إنخفاض اضافي في دولار صيرفة.. كم بلغ حجم التداول؟
10:00 | 2022-02-04
الامارات تستحدث ضريبة جديدة... ما هي؟
09:52 | 2022-02-04
منح مالية للتعاونيات والجمعيات والمجموعات النسائية المشاركة في مشروع منظمة الأغذية والزراعة
09:45 | 2022-02-04
إرتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
08:18 | 2022-02-04
كيف كانت حركة المطار في الشهر الأول من العام 2022؟
فيديو
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
04/02/2022 18:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2022-02-03
04/02/2022 18:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
06:00 | 2022-02-03
04/02/2022 18:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact