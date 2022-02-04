إرتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 21525 - 21575 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21300 - 21400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.