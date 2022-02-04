13
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
إرتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
04-02-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 21525 - 21575 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21300 - 21400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
04/02/2022 18:28:01
04/02/2022 18:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
04/02/2022 18:28:01
04/02/2022 18:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
04/02/2022 18:28:01
04/02/2022 18:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
04/02/2022 18:28:01
04/02/2022 18:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط
Lebanon 24
سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط
00:17 | 2022-02-04
04/02/2022 12:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!
Lebanon 24
في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!
06:06 | 2022-02-04
04/02/2022 06:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تصيبُ الصرافين في سوق الدولار.. ماذا حصل يوم أمس؟
Lebanon 24
مفاجأة تصيبُ الصرافين في سوق الدولار.. ماذا حصل يوم أمس؟
05:20 | 2022-02-04
04/02/2022 05:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-02-03
03/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
01:15 | 2022-02-04
04/02/2022 01:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:08 | 2022-02-04
مراقبو "الإقتصاد" سطروا محاضر ضبط بحق محلات في الصرفند لم تخفض الأسعار
10:34 | 2022-02-04
إنخفاض اضافي في دولار صيرفة.. كم بلغ حجم التداول؟
10:00 | 2022-02-04
الامارات تستحدث ضريبة جديدة... ما هي؟
09:52 | 2022-02-04
منح مالية للتعاونيات والجمعيات والمجموعات النسائية المشاركة في مشروع منظمة الأغذية والزراعة
08:18 | 2022-02-04
كيف كانت حركة المطار في الشهر الأول من العام 2022؟
08:00 | 2022-02-04
لمواجهة ارتفاع الأسعار...بريطانيا تقدم 9 مليارات جنيه لدعم العائلات!
فيديو
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
04/02/2022 18:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2022-02-03
04/02/2022 18:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
06:00 | 2022-02-03
04/02/2022 18:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact