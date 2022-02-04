إقتصاد

بيانٌ جديد بالأرقام.. هذا ما أعلنته مصلحة الليطاني عن المياه في بحيرة القرعون

Lebanon 24
04-02-2022 | 13:08
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه "بعد مراجعة المعطيات والاحصاءات منذ عام 1962 حتى اليوم، يتبين أن كمية المياه الوافدة الى بحيرة القرعون خلال شهر كانون الثاني 2022 والتي بلغت 31.5 مليون متر مكعب، لا تزال دون المعدل الوسطي لشهر كانون الثاني البالغ 80 مليون متر مكعب، علماً بأن هذه الكميات كانت على الشكل التالي في السنوات الأخيرة: 
عام 2019 = 91 مليون متر مكعب.
عام 2020 = 79 مليون متر مكعب.
عام 2021 = 45 مليون متر مكعب.
عام 2022 = 31 مليون متر مكعب".
 
وفي ما يلي رسم يبين منحنيات مخزون بحيرة القرعون لأعوام 2019 - 2020 - 2021 - 2022:
 
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