إقتصاد

الرئيس الصيني يضع هدفا جديدا للتجارة مع روسيا

Lebanon 24
05-02-2022 | 01:00
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وضع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، هدفا جديدا لزيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، بحيث تصل قيمته إلى 250 مليار دولار سنويا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا بمقدورها تحقيق هذا الهدف، على الرغم من أنه طموح. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2021 بلغ 140 مليار دولار.

وفي وقت سابق وضع الرئيسان الروسي والصيني هدفا لمضاعفة حجم التجارة بين البلدين من 100 مليار دولار سنويا إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، واليوم حدد الرئيس الصيني هدفا جديدا.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم محادثات مع نظيره الصيني، حيث كان قد وصل للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وقعت شركة "غازبروم" الروسية اليوم في بكين عقدا طويل الأجل مع شركة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" (CNPC) لتوريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي.

كذلك وقعت شركة الطاقة الروسية "روس نفط" اليوم اتفاقية مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية لتوريد 100 مليون طن من النفط إلى الصين عبر كازاخستان على مدى 10 سنوات.
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