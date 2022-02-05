14
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
كم بلغ سعر صرف دولار السوق الموازية ظهراً؟
Lebanon 24
05-02-2022
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ظهر اليوم السبت، 21250 ليرة للبيع و21300 ليرة للشراء.
وكان قد سجل صباحاً، 21300 ليرة للبيع و21400 ليرة للشراء.
مواضيع ذات صلة
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
05/02/2022 18:00:08
05/02/2022 18:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان تحذيري عن النقابة اللبنانية للدواجن بخصوص الدولار الجمركي والاسعار.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان تحذيري عن النقابة اللبنانية للدواجن بخصوص الدولار الجمركي والاسعار.. اليكم التفاصيل
05/02/2022 18:00:08
05/02/2022 18:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخبير المالي لويس حبيقة لـ"صوت كل لبنان": الواضح أن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي زاد العرض فانخفض سعر الصرف
Lebanon 24
الخبير المالي لويس حبيقة لـ"صوت كل لبنان": الواضح أن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي زاد العرض فانخفض سعر الصرف
05/02/2022 18:00:08
05/02/2022 18:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
05/02/2022 18:00:09
05/02/2022 18:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع
Lebanon 24
بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع
11:29 | 2022-02-04
04/02/2022 11:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
14:03 | 2022-02-04
04/02/2022 02:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟
12:08 | 2022-02-04
04/02/2022 12:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
07:05 | 2022-02-05
05/02/2022 07:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية نجت من الموت خلال الحرب... وصديقتها المقرّبة قُتِلت!
Lebanon 24
فنانة لبنانية نجت من الموت خلال الحرب... وصديقتها المقرّبة قُتِلت!
23:58 | 2022-02-04
04/02/2022 11:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:25 | 2022-02-05
دولار السوق الموازية عصرًا... ارتفاع أم انخفاض؟
10:00 | 2022-02-05
نمو ملحوظ للوظائف في أميركا
06:57 | 2022-02-05
نقابة الصناعات الغذائية تحذّر من تدمير قطاع الدواجن.. هذا ما طالبت به
05:00 | 2022-02-05
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات.. "برنت" فوق 93 دولارا!
04:55 | 2022-02-05
خطوة ايجابية من المصرف المركزي باتجاه شركات التدقيق.. هذا ما تم الاتفاق عليه
03:00 | 2022-02-05
خلال ساعات.. مارك زوكربيرغ خسر 29 مليار دولار من ثروته!
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
05/02/2022 18:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
05/02/2022 18:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
05/02/2022 18:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact