إقتصاد

دولار السوق الموازية عصرًا... ارتفاع أم انخفاض؟

Lebanon 24
05-02-2022 | 10:25
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت، 21225 ليرة للمبيع و21275 ليرة للشراء، في حين بلغ ظهرًا، 21250 ليرة للبيع و21300 ليرة للشراء.

وكان قد سجل صباحاً، 21300 ليرة للبيع و21400 ليرة للشراء
 
 
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