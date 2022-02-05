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إقتصاد
سعر دولار السوق الموازية.. كيف أقفل مساء اليوم؟
Lebanon 24
05-02-2022
|
12:58
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 21200 و21300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين بلغ ظهرًا، 21300 ليرة للبيع و21250 ليرة للشراء.
وكان قد سجل صباحاً، 21400 ليرة للبيع و21300 ليرة للشراء.
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دولار
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