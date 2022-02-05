الصين تنتقد تمديد أميركا للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية

قالت وزارة التجارة الصينية السبت 5 شباط، إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات.وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة تمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأميركية الكبيرة.وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 على الرغم من المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد في التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة كما تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتج جديد للطاقة".وعبرت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة" لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و"المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثا للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري".إنتاج الطاقة الشمسية في العالمارتفعت تكاليف الطاقة الشمسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام وتفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية، حيث يمكن أن يؤخر أو حتى يلغي أكثر من نصف مشاريع الطاقة الشمسية المتوقعة لعام 2022.فبحسب تقرير صادر عن شركة استشارات الطاقة Rystad Energy، فإن الارتفاعات المفاجئة في التكاليف قد تجبر المطورين على التفاوض لشراء طاقة بمبالغ أعلى من السابق، أو ستضطر هي تحمل التكاليف بنفسها، مما قد يؤدي إلى انخفاض هوامش ربح الشركات.ويعود جزء من التكلفة المتزايدة إلى القفزة في أسعار البولي سيليكون، وهو مكون رئيسي في الأنظمة الشمسية.حيث قالت شركة استشارات الطاقة أن أسعار البولي سيليكون ارتفعت بـ300% منذ تموز 2020، لتؤكد IHS Markit على الأمر نفسه في دراسة أخرى، مشيرةً إلى أن أسعار المواد هذه ارتفعت بأكثر من 200% بين أكتوبر 2020 حتى اليوم.وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي بلغ 54.9 غيغاوات العام الماضي إلى 306.6 غيغاوات.وتهدف الصين أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 غيغاوات بنهاية العقد من 635 غيغاوات في نهاية العام الماضي.الحرب التجارية بين الصين وأميركاكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في عام 2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974.وبدأت الرسوم بنسبة 30% ثم انخفضت إلى 15%.