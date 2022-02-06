إقتصاد

"فورد" تخفض إنتاجها... ما السبب؟

Lebanon 24
06-02-2022 | 01:00
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قالت وسائل إعلام أميركية، السبت، إن شركة "فورد" تعتزم إبطاء وتيرة إنتاجها في أميركا الشمالية الأسبوع المقبل، بسبب نقص أشباه الموصلات.

وتنوي الشركة الأميركية إبطاء الإنتاج، أو إيقاف 8 من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مؤقتاً.

وستُعلّق عملية الإنتاج في مصانع "فورد" بولاية ميشيجن، ومدينة شيكاجو، ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائه في كانساس سيتي، وديربورن ولويسفيل. وستُلغى ساعات العمل الإضافية للعمّال في "أوكفيل" بكندا.
المصدر: الشرق
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