"فورد" تخفض إنتاجها... ما السبب؟

قالت وسائل إعلام أميركية، السبت، إن شركة "فورد" تعتزم إبطاء وتيرة إنتاجها في أميركا الشمالية الأسبوع المقبل، بسبب نقص أشباه الموصلات.وتنوي الشركة الأميركية إبطاء الإنتاج، أو إيقاف 8 من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مؤقتاً.وستُعلّق عملية الإنتاج في مصانع "فورد" بولاية ميشيجن، ومدينة شيكاجو، ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائه في كانساس سيتي، وديربورن ولويسفيل. وستُلغى ساعات العمل الإضافية للعمّال في "أوكفيل" بكندا.