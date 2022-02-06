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إقتصاد
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم الاحد
Lebanon 24
06-02-2022
|
02:00
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 21150 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 21200 - 21300 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
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