إقتصاد

دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم الاحد

Lebanon 24
06-02-2022 | 02:00
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 21150 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين  21200 - 21300 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
 
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