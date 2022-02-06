دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم الاحد

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 21150 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 21200 - 21300 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.