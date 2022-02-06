إقتصاد

دبي تخطط لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية 2030

Lebanon 24
06-02-2022 | 06:00
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صرح المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه الرسمي إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي سيعتمد استراتيجية للحد من الانبعاثات الكربونية في 2030، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية عام 2030.

كما أضاف المكتب أن الاستراتيجية تتماشى مع هدف الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.
المصدر: cnbc
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