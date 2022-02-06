دبي تخطط لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية 2030

صرح المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه الرسمي إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي سيعتمد استراتيجية للحد من الانبعاثات الكربونية في 2030، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية عام 2030.كما أضاف المكتب أن الاستراتيجية تتماشى مع هدف الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.