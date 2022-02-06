ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية.. هذه التسعيرة المتداولة عصراً



وكان قد افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 21150 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

يتم التدوال بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، بتسعيرة تتراوح ما بين 21250 - 21300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.