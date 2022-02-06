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إقتصاد
سوق السعودية تقود مكاسب بورصات المنطقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
06-02-2022
|
12:00
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع الأحد، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، حيث قاد المؤشر السعودي المكاسب.
وصعدت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيس للأسواق المالية في الخليج، إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة الماضي، وسط مخاوف مستمرة من تعطل الإمدادات.
وصعد المؤشر السعودي 0.5% إلى 12204 نقاط، بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي زاد 0.5% وسهم بنك الرياض الذي ارتفع 2.7%.
وارتفع المؤشر القطري 0.2%، إذ تقدم سهم قطر للوقود 2.1%، بحسب وكالة "رويترز".
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 0.4% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.7%.
المصدر: العربية
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