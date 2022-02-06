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إقتصاد
انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
06-02-2022
|
13:20
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد، متراوحًا ما بين 21200 و21250 ليرة لبنانية.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصر اليوم ما بين 21250 - 21300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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