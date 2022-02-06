انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. كم سجل مساء اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد، متراوحًا ما بين 21200 و21250 ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصر اليوم ما بين 21250 - 21300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.