14
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
هبوط النفط بعد مؤشرات على تقدم بالمحادثات النووية مع إيران
Lebanon 24
07-02-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، نتيجة توقع قرب انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء اتفاق يفرض قيودا على تطوير الأسلحة النووية للبلد العضو في أوبك، مما سيزيد من المعروض من النفط الخام على الرغم من أن القلق بشأن الإمدادات العالمية حد من الخسائر.
وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.
وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.
وتراجع خام برنت 53 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 92.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 2.16 دولار يوم الجمعة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 91.57 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه 2.04 دولار في الجلسة السابقة.
ووصل كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات يوم الجمعة ليواصلا صعودهما للأسبوع السابع بسبب استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
Lebanon 24
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
03:23 | 2022-02-06
06/02/2022 03:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرفعُ سعر خدمة في لبنان بشكل كبير.. لن تتوقعوا ما هي
Lebanon 24
الدولار يرفعُ سعر خدمة في لبنان بشكل كبير.. لن تتوقعوا ما هي
11:30 | 2022-02-06
06/02/2022 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تسهيلات جديدة من سوريا للبنان.. هذا ما قررته دمشق
Lebanon 24
تسهيلات جديدة من سوريا للبنان.. هذا ما قررته دمشق
13:57 | 2022-02-06
06/02/2022 01:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
16:25 | 2022-02-06
06/02/2022 04:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة من أفيخاي أدرعي تطالُ شركات لبنانية.. ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
تغريدة من أفيخاي أدرعي تطالُ شركات لبنانية.. ماذا تضمّنت؟
12:10 | 2022-02-06
06/02/2022 12:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:35 | 2022-02-07
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
22:25 | 2022-02-06
الجمارك ترفع الأجور
16:00 | 2022-02-06
4 طرق تتبخر بها ثروات المليارديرات.. هؤلاء أكبر الخاسرين
13:57 | 2022-02-06
تسهيلات جديدة من سوريا للبنان.. هذا ما قررته دمشق
13:20 | 2022-02-06
انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. كم سجل مساء اليوم؟
12:00 | 2022-02-06
سوق السعودية تقود مكاسب بورصات المنطقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
07/02/2022 09:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
07/02/2022 09:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
07/02/2022 09:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact