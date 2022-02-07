إقتصاد

مشرعون بريطانيون يطالبون بالتركيز على أزمة ارتفاع الأسعار لإنهاء أزمة جونسون

Lebanon 24
07-02-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-915696-637798158787446778.jpg
Doc-P-915696-637798158787446778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حث أعضاء بارزون في حزب المحافظين البريطاني، الذي يتزعمه بوريس جونسون، المتمردين داخل الحزب الذين يتحدون جونسون، على كبح جماح طموحاتهم والتركيز بدلا من ذلك على قيادة بريطانيا وسط أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ أجيال.

ويحارب جونسون للحفاظ على منصبه وسط أزمة تمسك بخناق حكومته منذ ثلاثة أشهر إذ يدعو عدد متزايد من أعضاء البرلمان عن الحزب علنا إلى تغيير في القمة لإعادة بناء الثقة مع الناخبين.

واعتذر جونسون بعد أن حضر هو والعاملون في مكتبه حفلات أقاموها في أوقات كانت تسري خلالها إجراءات إغلاق عام صارمة لم يتمكن كثير من البريطانيين وقتها من توديع أقاربهم الموتى. وتحقق الشرطة البريطانية في ذلك.

وزاد على ذلك أن جونسون أغضب زملاءه في الأسبوع الماضي عندما اتهم زعيم حزب العمال المعارض ظلما بالتقاعس عن إقامة الدعوى على رجل ارتكب اعتداءات جنسية على أطفال عندما كان مسؤولا عن الادعاء العام.

ويقول منتقدوه إن ذلك يُظهر أن جونسون عاجز عن تغيير نفسه أو إبداء الندم على أفعاله.

وقال لين دونكان سميث، وهو زعيم سابق لحزب المحافظين إن الوقت غير مناسب للتحدي لكنه قال إن مثل هذه الأحداث خلفت أضرارا ضخمة، وإن جونسون يحتاج إلى إبداء الندم الصادق وبالتالي "لا يعود أبدا إلى فعل ما فعل مرة أخرى".

وأضاف أن كثيرا من الناس يواجهون معاناة كبيرة بسبب أسعار الطاقة المتصاعدة، وتضخم أسعار الأغذية، وهي "الأولوية رقم واحد" بالنسبة للناخبين.  

وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج إنه لا يعتقد أن الحزب يقترب من مرحلة الإطاحة بجونسون. وردا على سؤال حول تأكيدات مشرع موال سابقا بضرورة تنحي جونسون قال كوارتنج "لا أرى ما يراه".

قيادة فوضوية؟

رفض جونسون، الذي فاز في عام 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ مارجريت ثاتشر، الاستقالة بسبب سلسلة من الأحداث التي تكشفت من بينها الحفلات وتجديد شقته بمبالغ كبيرة مما أثار تساؤلات عن النمط الفوضوي الذي يغلب على قيادته.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن كاري زوجة جونسون أشارت إلى أنه يجب أن يفكر في الاستقالة، لكن الصحيفة نفسها نقلت قول حلفائه إنه أوضح أنه لن يترك المنصب بإرادته، وهو ما يعني أنه ستكون هنا حاجة إلى فرقة مدرعات لجره من المكتب!

واستقال خمسة من كبار مساعدي جونسون في الأيام الماضية، وأدان أحدهم تصريحاته عن مرتكب الاعتداءات الجنسية الذي توفي جيمي سافيل.

وأعلن جونسون تعيين مساعدين جدد أمس السبت.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:05 | 2022-02-07
10:00 | 2022-02-07
09:45 | 2022-02-07
06:10 | 2022-02-07
05:00 | 2022-02-07
04:30 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website