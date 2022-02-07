إقتصاد

ارتفاع ملحوظ للاحتياطي الأجنبي في مصر

Lebanon 24
07-02-2022 | 10:00
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قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن احتياطاته الصافية من النقد الأجنبي صعدت خلال كانون الثاني 2022 بنسبة 2.19% على أساس سنوي واقتربت من 41 مليار دولار.

وذكر المركزي المصري في بيان أن صافي احتياطات النقد الأجنبي ارتفع إلى "40.98" مليار دولار في كانون الثاني الماضي، قياسا بـ"40.1″ مليار دولار في كانون الثاني 2021.

وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي مصر الأجنبي بقيمة 45 مليون دولار في كانون الثاني الماضي، مقارنة كانون الأول 2021.

وتتكون احتياطات مصر الأجنبية من عملات رئيسة هي الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

وتتوزع حيازات مصر من العملات الأجنبية الأساسية على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، إلى جانب ما يضيفه أو يسحبه البنك من الاحتياطات شهريا.

وبعد أن تأثرت الاحتياطات سلبا، إبان تعويم العملة المحلية (الجنيه) في تشرين الثاني 2016 -حيث وصلت إلى ما دون 30 مليار دولار- عادت للنمو مجددا، مع طرح سندات وأذونات وارتفاع إيرادات النقد الأجنبي، والاقتراض.
 
(الجزيرة) 
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