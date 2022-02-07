إقتصاد

سوق الأسهم تترقب حركة الفائدة

Lebanon 24
07-02-2022 | 12:00
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تستعد أسواق الأسهم لبداية حذرة، اليوم الإثنين، مع تصاعد الرهان على زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وانتظار المتعاملين استئناف التداول في الصين بعد عطلة امتدت أسبوعاً.

انخفضت العقود المستقبلية في اليابان وأستراليا، في حين ارتفعت في هونغ كونغ، بعد أن شهدت الأسهم العالمية تقلباً شديداً في أدائها يوم الجمعة الماضي، ولكنَّها أنهت التداول على أفضل أداء أسبوعي على مدار العام، مدعومة بأرباح شركة "أمازون".

في آسيا، من المتوقَّع أن يدعم صعود الأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ الأسهم الصينية مع تراجع المخاوف المتعلقة بالقيود الرقابية بالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا في البلاد.

سياسة نقدية متشددة
إنَّ تحول البنوك المركزية الرئيسية إلى سياسة نقدية متشددة أنهك أسواق السندات، التي تتوقَّع حالياً أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أكثر من خمس مرات في عام 2022 لمواجهة التضخم بعد تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة.

تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 1.90%، وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في بداية التعاملات في آسيا، وفي أسواق السلع الأولية يتجه التركيز إلى صعود أسعار النفط حالياً وسط التعافي من أثر الجائحة، الذي رفع أسعار النفط حتى تجاوزت 92 دولاراً للبرميل.

يتعامل المستثمرون مع احتمال تطبيق أكبر موجة تقشفية للسياسة النقدية منذ تسعينيات القرن الماضي، كما يقف المتعاملون على أطراف أصابعهم في انتظار صدور تقرير التضخم بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، الذي يمكن أن يشعل موجات تقلب أخرى في الأسواق عبر تشكيل الآراء بشأن تقشف السياسة النقدية. ومن المتوقَّع أن تتجاوز نسبة التضخم مستوى 7%، أو أعلى معدل منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

التوترات الجيوسياسية
كتب شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار وكبير الاقتصاديين لدى شركة "إيه إم بي كابيتال" (AMP Capital)، في مذكرة قائلاً: إنَّ ضغوط الأسعار والتوتر الجيوسياسي مثل ذلك الذي يتعلق بروسيا "يحتمل أن يسفر عن موجة تقلبات أكبر بكثير من موجة عام 2021، وقد بدأنا فعلاً نشهد ذلك".

"إتش إس بي سي" يتوقع عائدات هزيلة للأسهم في 2022

من ناحية أخرى، قال كلاس نوت، عضو المجلس الحاكم بالبنك المركزي الأوروبي، إنَّه يتوقَّع زيادة مبكرة في أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام.

تحول المركزي الأوروبي إلى موقف متشدد خلال الأسبوع الماضي، ولم تعد رئيسة البنك كريستين لاغارد تستبعد رفع أسعار الفائدة هذا العام، فارتفع سعر اليورو.

في أحدث تطورات الشأن الأوكراني؛ تحدث الرئيس جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف حول الرد على حشود روسيا العسكرية على الحدود الأوكرانية. وقد أنكرت موسكو عدة مرات أنَّها تعتزم شن هجوم على أوكرانيا.

(بلومبيرغ الشرق) 
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