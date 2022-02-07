إقتصاد

الصين تسعى لتمويل مشاريع ضخمة في الأرجنتين

Lebanon 24
07-02-2022 | 14:00
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قال الرئيس شي جين بينغ، إنَّه يجب على الصين والأرجنتين تنفيذ مشاريع الطاقة الكهرومائية، والسكك الحديدية القائمة، وتعميق التعاون في التجارة، والصناعة، والبنية التحتية، والاستثمار، وجهود مكافحة الوباء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" (Xinhua) عنه في اجتماع مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء عن "شي" قوله، إنَّ على الدولتين العمل معاً في جهود مبادرة الحزام والطريق. وأضافت أنَّ البلدين وقَّعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المشروع.

وقالت الأرجنتين، إنَّها ستتلقى تمويلاً صينياً بأكثر من 23.7 مليار دولار، فقد جرت الموافقة بالفعل على 14 مليار دولار منها لمشاريع البنية التحتية، وسيتقرر الباقي لمبادرة الحزام والطريق.

وذكرت وكالة "شينخوا" (Xinhua) أنَّ "فرنانديز" أعرب عن استعداده لتكثيف العمل مع الصين في مجال إنتاج اللقاحات ومجالات أخرى.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
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