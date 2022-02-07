16
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
07-02-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21275 - 21325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21050 - 21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
07/02/2022 18:42:49
07/02/2022 18:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. كم سجل مساء اليوم؟
07/02/2022 18:42:49
07/02/2022 18:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية اليوم
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية اليوم
07/02/2022 18:42:49
07/02/2022 18:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
07/02/2022 18:42:49
07/02/2022 18:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
16:25 | 2022-02-06
06/02/2022 04:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تسهيلات جديدة من سوريا للبنان.. هذا ما قررته دمشق
Lebanon 24
تسهيلات جديدة من سوريا للبنان.. هذا ما قررته دمشق
13:57 | 2022-02-06
06/02/2022 01:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
01:35 | 2022-02-07
07/02/2022 01:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله
Lebanon 24
هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله
00:31 | 2022-02-07
07/02/2022 12:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة من أفيخاي أدرعي تطالُ شركات لبنانية.. ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
تغريدة من أفيخاي أدرعي تطالُ شركات لبنانية.. ماذا تضمّنت؟
12:10 | 2022-02-06
06/02/2022 12:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:05 | 2022-02-07
دولار منصة "صيرفة" ينخفض اليوم.. كم بلغ؟
10:00 | 2022-02-07
ارتفاع ملحوظ للاحتياطي الأجنبي في مصر
08:00 | 2022-02-07
مشرعون بريطانيون يطالبون بالتركيز على أزمة ارتفاع الأسعار لإنهاء أزمة جونسون
06:10 | 2022-02-07
بيانٌ مهمّ عن رسوم الميكانيك من "OMT".. ما الجديد؟
05:00 | 2022-02-07
عملة مشفرة جديدة.. تستغل أزمة أغنى رجل في العالم
04:30 | 2022-02-07
"رفع الدولار الجمركي"... اي نتيجة بانتظار سوق السيارات في لبنان؟
فيديو
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
Lebanon 24
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
11:00 | 2022-02-07
07/02/2022 18:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
07/02/2022 18:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
07/02/2022 18:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact