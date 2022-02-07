إقتصاد

الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21275 - 21325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21050 - 21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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