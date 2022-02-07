إقتصاد

الروبل الروسي يواصل التعافي أمام الدولار

Lebanon 24
07-02-2022 | 16:00
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واصلت العملة الروسية التعافي أمام الدولار، اليوم الاثنين، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم.

وجرى تداول العملية الروسية اليوم دون مستوى 76 روبلا للدولار، وانخفض سعر صرف الدولار بواقع 29 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.55 روبل.

فيما تراجع اليورو بواقع 43 كوبيكا إلى 86.49 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.25% إلى 3472.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.74% إلى 1446.61 نقطة.
المصدر: روسيا اليوم
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