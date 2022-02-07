دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟



وكان قد سجل عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 21275 - 21325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 21250 - 21300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.