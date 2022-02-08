ما هو نورد ستريم 2 الذي هدد بايدن به روسيا؟

هدد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين 7 فبراير بإنه في حالة قيام روسيا بغزو أوكرانيا، فلن يكون هناك نورد ستريم 2، مما يعني تأثر كبير قد يحدث لروسيا في حالة عدم عمل نور ستريم 2.ما هو خط الأنابيب نورد ستريم 2؟يُعد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من المشاريع التي تسعى روسيا وألمانيا إلى استكمالها، حيث سيربط خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا بشكل مباشر عبر بحر البلطيق.يصل طول خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى نحو 1200 كيلو مترًا، وهو يسير بمحاذاة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 والذي وصل إلى طاقته القصوى في عام 2018.لذلك من المتوقع أن يساهم خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في مُضاعفة نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، تُقدر الاستثمارات في نورد ستريم 2 بنحو 11 مليار دولار، تُسهم في المشروع شركة GazProm الروسية بالإضافة لعدد من الشركات الأوروبية من بينهم شركة شل الهولندية.في عام 2020، صدرت روسيا إلى أوروبا الغاز الطبيعي مرورًا بدولة أوكرانيا الأمر الذي كلف الجانب الروسي نحو 2 مليار دولار كرسوم مرور خطوط الغاز في أوكرانيا.مما يعني أن نورد ستريم 2 سيؤدي إلى خسائر كبيرة للجانب الأوكراني.عقبات نورد ستريم 2قامت ألمانيا في شهر نوفمبر 2021، بتعليق الموافقة على تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2، وأرجعت السبب إلى إنه يجب على الشركة المشغلة لخط الأنابيب تنظيم شركة نورد ستريم 2 في شكل قانوني متوافق مع القانون الألماني.وتُعارض بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية خط أنابيب نورد ستريم 2، خوفًا من أن تستخدم روسيا خط أنابيب نورد ستريم 2 كسلاح جيوسياسي.ويرى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا بأن خط أنابيب نورد ستريم 2 قد يؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار في أوروبا الشرقية.