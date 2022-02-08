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إقتصاد
الأسواق تراقب المحادثات بين أميركا وإيران..وانخفاض في اسعار النفط!
Lebanon 24
08-02-2022
|
08:00
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أغلقت أسعار النفط منخفضة الاثنين 7 شباط، وذلك بعد علامات خافتة على تقدم في محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيراني.
وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 0.6% لتسجل عند التسوية 92.69 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط بنحو 1.3%، لتبلغ عند التسوية 91.32 دولار بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 92.73 دولار.
أداء النفط الأسبوع الماضي
قفزت أسعار النفط في الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع السابع على التوالي بدعم من استمرار القلق حيال تعطلات للإمدادات غذتها موجة شديدة البرودة في الولايات المتحدة واستمرار الاضطراب السياسي بين منتجين عالميين رئيسيين.
وصرح بنك جولدمان ساكس أن سعر برميل خام برنت قد يتخطى مستويات الـ100 دولار هذا العام، مؤكدا أن سوق النفط لا يزال يعاني من عجز كبير خاصة وأن الطلب تضرر بشكل أقل من التوقعات بسبب المتحور أوميكرون.
بينما تتوقع سيتي غروب تحول سوق النفط لتسجيل فوائض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
بينما إذا رُفعت العقوبات الأميركية، فإن إيران قد تسارع إلى تصدير ملايين البراميل من الخام وتساعد في دفع أسعار النفط للانخفاض من مستوياتها الشديدة الارتفاع.
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