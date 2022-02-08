إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21325 - 21375 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21150 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.