بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 21275 - 21325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 21325 - 21375 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.