إقتصاد

أسواق الغاز في أوروبا تشهد ارتفاعا في الأسعار

Lebanon 24
09-02-2022 | 00:00
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شهدت الأسواق في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي، حيث صعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 980 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وخلال تعاملات اليوم صعدت العقود الآجلة للغاز للتسليم في شهر مارس المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 980 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة نسبتها 2.3%.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت مع تراجع طلبات ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وتقوم روسيا بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات، إحداها عبر أوكرانيا. وتعمل شركة "غازبروم" الروسية على حجز سعة في المسار الأوكراني (أنابيب الغاز) لضخ الغاز.

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية المسؤولة عن منظومة الأنابيب في أوكرانيا، إنه تم اليوم حجز سعة لضخ 84.7 مليون متر مكعب من الغاز، بعد أن تم حجز أمس 108 ملايين متر مكعب من الغاز.

وتقوم شركة "غازبروم" الروسية بحجز كميات لترانزيت الغاز الطبيعي بناء على طلبات عملائها في أوروبا، أي أن طلبات ترانزيت الغاز تتراجع مع انخفاض طلبات شراء الغاز
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