16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أسواق الغاز في أوروبا تشهد ارتفاعا في الأسعار
Lebanon 24
09-02-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الأسواق في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي، حيث صعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 980 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وخلال تعاملات اليوم صعدت العقود الآجلة للغاز للتسليم في شهر مارس المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 980 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة نسبتها 2.3%.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت مع تراجع طلبات ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وتقوم روسيا بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات، إحداها عبر أوكرانيا. وتعمل شركة "غازبروم" الروسية على حجز سعة في المسار الأوكراني (أنابيب الغاز) لضخ الغاز.
وقالت شركة الطاقة الأوكرانية المسؤولة عن منظومة الأنابيب في أوكرانيا، إنه تم اليوم حجز سعة لضخ 84.7 مليون متر مكعب من الغاز، بعد أن تم حجز أمس 108 ملايين متر مكعب من الغاز.
وتقوم شركة "غازبروم" الروسية بحجز كميات لترانزيت الغاز الطبيعي بناء على طلبات عملائها في أوروبا، أي أن طلبات ترانزيت الغاز تتراجع مع انخفاض طلبات شراء الغاز
تابع
الأكثر قراءة
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
07:46 | 2022-02-08
08/02/2022 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
14:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
00:43 | 2022-02-09
09/02/2022 12:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
12:48 | 2022-02-08
08/02/2022 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
11:44 | 2022-02-08
08/02/2022 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2022-02-09
الذهب يقترب من أعلى مستوى فى أسبوعين!
03:00 | 2022-02-09
مصادرة بيتكوين مسروقة بـ3.6 مليار دولار.. اليكم التفاصيل!
01:35 | 2022-02-09
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
23:00 | 2022-02-08
قفزة في التبادل التجاري بين روسيا والصين
16:00 | 2022-02-08
سهم "موانئ أبوظبي" يقفز في أول يوم تداول
14:00 | 2022-02-08
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية
فيديو
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
03:00 | 2022-02-09
09/02/2022 14:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
23:35 | 2022-02-08
09/02/2022 14:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
11:30 | 2022-02-08
09/02/2022 14:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact