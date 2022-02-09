وول ستريت ترتفع عند الإغلاق و أسهم البنوك تصعد مع عوائد السندات

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء مدفوعة بأسهم شركتي أبل ومايكروسوفت، في حين أدت قفزة في سندات الخزانة إلى ارتفاع أسهم البنوك قبل بيانات رئيسية بشأن التضخم هذا الأسبوع.وحقق المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ارتفاعا في الجزء الأخير من الجلسة، بعد تكبدهما خسائر في البداية، بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة ومن بينها تسلا وأمازون.وارتفع ستاندرد آند بورز 500 للبنوك مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019 على خلفية التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيبدأ في تشديد السياسة النقدية.وارتفعت أسهم بنك أوف أميركا وجيه.بي مورجان تشيس آند كو وويلز فارجو أكثر من واحد بالمئة.وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 37.36 نقطة أو 0.84% ليغلق عند 4521.23 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 178.79 نقطة أو 1.28% إلى 14194.46 نقطة.وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 374.29 نقطة أو 1.05% إلى 35465.42 نقطة.