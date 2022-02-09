إقتصاد

الذهب يقترب من أعلى مستوى فى أسبوعين!

Lebanon 24
09-02-2022 | 05:00
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اتجهت أسعار الذهب خلال تعاملات، الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى فى أسبوعين خلال الجلسة السابقة قبل صدور بيانات للتضخم فى الولايات المتحدة والتى من المتوقع أن تأتي قوية خلال الأسبوع الجارى، رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية دفع المستثمرين لترقب مكاسب السبائك الذهبية.

وارتفع السعر الفورى للذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 1827.37 دولارًا للأوقية، ليستقر بالقرب من أعلى مستوى فى الجلسة السابقة عند 1828.68 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 26 كانون الثاني، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 1829.10 دولارًا.

وقال سونى كومارى، محلل استراتيجي للسلع فى ANZ: “التوقعات بارتفاع معدلات التضخم تقود هذا التحرك بشكل كبير، حيث يتم التسعير وفقا للسياسة النقدية المتشددة لبنك الاحتياطى الفيدرالى”.

وظلت أسعار الذهب فى تداولات محدودة النطاق منذ بداية العام الجارى، لتبقى عالقة بين المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر كانون الثاني يوم الخميس المقبل، حيث تشير التوقعات إلى زيادة سنوية بنسبة 7.3% بعد أن عززت بيانات العمالة القوية الأسبوع الماضى التوقعات بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من قبل البنك المركزى الأمريكى.

وعن المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.4% لتصل إلى 23.27 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 27 كانون الثاني، وانخفض البلاتين 0.2% ليصل إلى 1030.08 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% ليصل إلى 2243.67 دولار.
المصدر: العربية
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