كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 21200 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21150 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.