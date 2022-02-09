إقتصاد

ألمانيا: إحتياطيات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى "مقلق"

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:00
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حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية من أن احتياطيات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى "مقلق"، في وقت ازدادت فيه الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "نحن بالطبع نراقب وضع مستويات المخزونات وهو حتما مقلق".

وأضافت أن المخزونات هي حاليا عند مستوى 35 إلى 36% من قدرتها القصوى بالمقارنة مع 82% في العام الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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