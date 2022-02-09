دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وبلغ عصر اليوم 21200 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أنّ تسعيرة الدولار تراوحت صباح اليوم، ما بين 21150 - 21250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.