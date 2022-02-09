أميركا.. أسعار المحروقات في أعلى مستوياتها منذ 8 أعوام

ارتفعت أسعار المحروقات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، وفق تقرير نشرته شبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية.وبلغ متوسط سعر غالون البنزين 3.47 دولار الأربعاء، لتصبح في أعلى مستوى منذ 2014 بحسب أرقام وزارة الطاقة الأميركية.وتضم معادلة تسعير المحروقات: أسعار النفط الخام، وتكلفة التكرير، وتكاليف النقل، إضافة للضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية.وبالرغم من أن أسعار المحروقات عادة ما تنخفض في الأشهر الأولى من العام، إلا أن القلق الدولي من التوترات بين روسيا وأوكرانيا تسبب في رفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولار للبرميل.توم كلوزا، محلل متخصص في تحليل أسعار الطاقة قال إن ارتفاع أسعار المحروقات "لم يكون مدفوعا بالطلب، ولكنه مدفوع بالعرض، حيث تحركت أسعار النفط الخام اعتمادا على الأسس الجيوسياسية، إذ إن كثيرا من السيناريوهات حول: ماذا لو غزت روسيا أوكرانيا وفرضت عقوبات دولية؟" مطروحة على الطاولة.وتنتج روسيا أكثر من 10 في المئة من النفط في العالم، بحسب بيانات 2020، وهو ما قد يتأثر بسبب الصراع المحتمل مع أوكرانيا، والعقوبات دولية التي يهدد بها الغرب روسيا.