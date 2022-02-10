إقتصاد

أسهم وول ستريت تغلق مرتفعة بمكاسب شركات التكنولوجيا

Lebanon 24
10-02-2022 | 05:00
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حققت بورصة وول ستريت في نيويورك "قفزة"، الأربعاء، لتغلق على ارتفاع كبير مع ارتفاع أسهم رأس المال لشركات التكنولوجيا مدفوعة بتأجيل رفع أسعار الفائدة، وتقارير أرباح شجعت المستثمرين على الشراء.

وارتفعت منصة ميتا، المالكة لفيسبوك بأكثر من خمسة بالمئة، بعد أربع جلسات من الخسائر الكبيرة، كما ارتفعت أسهم شركة نيفيدا لرقائق الكومبيوتر بـ 2.2 بالمئة، ومايكروسوفت 6.4 بالمئة.

وقال تيم غريسكي، كبير استراتيجيي المحافظ في "إنغلز آند سنايدر" في نيويورك، لرويترز، إن "وجود حدود لاحتمالية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسهم بشكل عام، وخاصة بالنسبة لأسهم النمو التي تميل إلى أن تكون ذات قيمة أعلى".

وسيراقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلك يوم الخميس بحثا عن أدلة حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيتش، الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي قد يقترب من وتيرة أبطأ من التضخم.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأميركية 10.9 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 12.3 مليار سهم خلال آخر 20 يوم تداول.
المصدر: الحرة
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