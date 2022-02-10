إقتصاد

نتائج Walt Disney تفوق التوقعات في الربع الأول من عامها المالي!

Lebanon 24
10-02-2022 | 08:00
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أعلنت شركة Walt Disney عن نتائجها للربع الأول من عامها المالي والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين.

ووصلت ربحية السهم 1.06 $ مقابل 63 سنتًا متوقعًا، فيما وصلت الإيرادات 21.82 مليار دولار مقابل 20.91 مليار دولار متوقعة .

ووصل إجمالي اشتراكاتDisney +  نحو 129.8 مليون مقابل 125.75 مليون متوقعة.

وتفوقت اشتراكات Disney + على التقديرات ، حتى عندما قال المسؤولون التنفيذيون سابقًا إنهم يتوقعون أن يكون نمو المشتركين في Disney + أقوى في النصف الثاني من العام مقارنة بالأول ، مع إصدار المحتوى الأصلي على المنصة في الربع الرابع من عام 2022.

واتجهت ديزني إلى الفضاء التكنولوجي أكثر فأكثر ، حتى أن رئيسها التنفيذي أعطى إيماءة إلى metaverse في آخر مكالمة أرباح ، في إشارة إلى شركات العالم الافتراضي مثل مالكة Meta التي تحاول إنشائها.

وقال الرئيس التنفيذي بوب خلال "يكفي أن نقول إن جهودنا حتى الآن هي مجرد مقدمة لوقت سنتمكن فيه من ربط العالمين المادي والرقمي بشكل أوثق ، مما يسمح بسرد القصص دون حدود في عالم ديزني الخاص بنا".

ومع تخفيف القيود المفروضة على الأوبئة وزيادة الإقبال على التطعيم، استمرت ديزني في رؤية انتعاش في حدائقها خلال الربع السابق ، مما أدى إلى إنتاج دخل تشغيلي إيجابي في الربع الثالث للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الصحية.
المصدر: CNBC
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