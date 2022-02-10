إقتصاد

الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة سريعة جدا

Lebanon 24
10-02-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-916947-637800906286763993.jpg
Doc-P-916947-637800906286763993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نما الاقتصاد السعودي في عام 2021 بأسرع وتيرة منذ ست سنوات، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية نسبياً من أزمة "كوفيد19"، خاصة أنشطة القطاع غير المنتج للنفط.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

جاء النمو المحقق في 2021، أعلى من تقديرات الحكومة السعودية التي توقَّعت نمو الاقتصاد بنسبة 2.6%، وكذلك أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقَّع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2021، على أن يتضاعف النمو إلى 4.8% في عام 2022.

وكالة "ستاندر آندر بورز" توقَّعت أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي 2.4% خلال الفترة بين 2021 إلى عام 2024، مرجعة ذلك بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط، والتخفيف المستمر لتخفيضات الإنتاج من قِبل تحالف "أوبك+"، وتسريع حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تصريحات سابقة، إنَّ الاقتصاد الوطني سيحظى بضخ نحو 10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي عبر ميزانية الدولة، وأكثر من 5 تريليونات ريال من الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك حتى عام 2030.

يرى بنك الاستثمار المصري "بلتون" أنَّ الاقتصاد السعودي سيشهد خلال العام الحالي 2022، أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-02-10
14:00 | 2022-02-10
10:39 | 2022-02-10
10:00 | 2022-02-10
09:45 | 2022-02-10
08:35 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website