نمو في الاقتصاد المغربي... هذا ما توقعه صندوق النقد الدولي

توقَّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنحو 3% خلال السنوات القليلة المقبلة.وقال الصندوق في بيان يوم الأربعاء، عقب عملية تقييم، إنَّ اقتصاد المغرب سينتعش من الركود الذي أصابه في عام 2020، وإنَّ السياسة المالية للمغرب يجب أن ترتكز على إطار كلي متوسط المدى موثوق به.وأضاف الصندوق أنَّه يرحب بالتزام السلطات المغربية بموجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، وأنَّ السياسة المالية المغربية يجب أن تكون مدعومة بإصلاح شامل للنظام الضريبي، ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي.