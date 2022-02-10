انطوان حبيب رئيسا لمصرف الإسكان

انتخب مجلس إدارة "مصرف الإسكان" أنطوان ألفرد حبيب رئيسا ومديرا عاما للمصرف خلفا للرئيس السابق جوزيف ساسين، وذلك خلال جلسة عقدها اليوم لمدة ثلاث سنوات.



يذكر أن مصرف الإسكان يضم 80 في المئة من القطاع الخاص (مصارف، شركات تأمين، وأفراد) و20 في المئة من القطاع العام. أما أعضاء مجلس الإدارة الجدد فهم 8 من القطاع الخاص: بنك بيبلوس للأعمال، بنك البحر المتوسط، البنك العربي، البنك اللبناني - الفرنسي، بنك بيروت، بنك لبنان والمهجر، شركة التأمينات التجارية ش.م.ل، السيد أنطوان حبيب.