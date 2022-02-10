إقتصاد

انطوان حبيب رئيسا لمصرف الإسكان

Lebanon 24
10-02-2022 | 08:35
A-
A+
Doc-P-917034-637801035508008784.png
Doc-P-917034-637801035508008784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 انتخب مجلس إدارة "مصرف الإسكان" أنطوان ألفرد حبيب رئيسا ومديرا عاما للمصرف خلفا للرئيس السابق جوزيف ساسين، وذلك خلال جلسة عقدها اليوم لمدة ثلاث سنوات.
 
يذكر أن مصرف الإسكان يضم 80 في المئة من القطاع الخاص (مصارف، شركات تأمين، وأفراد) و20 في المئة من القطاع العام. أما أعضاء مجلس الإدارة الجدد فهم 8 من القطاع الخاص: بنك بيبلوس للأعمال، بنك البحر المتوسط، البنك العربي، البنك اللبناني - الفرنسي، بنك بيروت، بنك لبنان والمهجر، شركة التأمينات التجارية ش.م.ل، السيد أنطوان حبيب.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:45 | 2022-02-10
08:00 | 2022-02-10
06:37 | 2022-02-10
05:30 | 2022-02-10
05:25 | 2022-02-10
05:00 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website