إنخفاض بتسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 21050 - 21100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21100 - 21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.