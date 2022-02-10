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إقتصاد
إنخفاض بتسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
10-02-2022
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 21050 - 21100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21100 - 21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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