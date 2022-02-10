بعد انخفاضه الطفيف عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 21050 - 21100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 21025 - 21075 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.