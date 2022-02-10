إقتصاد

سوريا.. رفع سعر عبوات المياه بنحو 40%

Lebanon 24
10-02-2022 | 15:15
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رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه في سوريا أسعار عبوات مياه الشرب المنتجة في معاملها "بقين" و"الفيجة" و"دريكيش" و"السن".

ونقلت وكالة "سانا" عن المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة أن "سبب إصدار لائحة الأسعار الجديدة يعود إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج"، وشدد على "كل حلقات البيع ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة من الشركة".
 
 
بينما نقلت إذاعة "شام إف إم" عن نصرة أنه "تم رفع عبوات مياه الشرب بنسب تقارب 40 في المئة، وأصبح سعر عبوة مياه الشرب سعة لتر ونصف اللتر 800 ليرة".

وأوضح أن "سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج لشركة تعبئة مياه الشرب، وعلى إثرها تم إعادة دراسة التكاليف ووضع تسعيرة جديدة بزيادة 40 في المئة".
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