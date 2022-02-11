إقتصاد

تراجع في أسعار المحروقات.. هذا ما سجلته صباح اليوم

Lebanon 24
11-02-2022 | 00:10
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سجلت اسعار المحروقات انخفاضا جديدا صباح اليوم، إذ تراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 600 ليرة و98 أوكتان 600 ليرة والديزل اويل 3200 ليرة والغاز 2800 ليرة.
 واصبحت الأسعار كالآتي: 
بنزين 95 أوكتان: 359600 ليرة 
بنزين 98 اوكتان: 370000 ليرة 
المازوت: 333600 ليرة
 الغاز: 280300 ليرة
 
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