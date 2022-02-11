لماذا انخفضت أسعار المحروقات صباح اليوم؟

شرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ "سبب انخفاض أسعار المحروقات اليوم، هو تراجع سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً والذي احتسب 21115 ليرة بدلاً من 21337 ليرة".