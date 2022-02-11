إقتصاد

استقرار في اسعار النفط وسط احتمالات رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة!

Lebanon 24
11-02-2022 | 08:00
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استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بينما تدرس الأسواق تأثير احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وغير متوقع على زيادة الطلب على الطاقة.   

وبعد أن ارتفعت بأكثر من 1%  في التعاملات المبكرة، اكتفت العقود الآجلة لخام برنت بالصعود 14 سنتا عند التسوية أو 0.15% لتبلغ 91.41 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة للخام الأميركي فقد صعدت 22 سنتا أو 0.3% لتبلغ عند التسوية 89.88 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت في وقت سابق من اليوم بواقع دولارين.

وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.
المصدر: CNBC
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