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إقتصاد
وول ستريت تغلق على انخفاض كبير...اليكم السبب!
Lebanon 24
11-02-2022
|
03:00
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أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الخميس بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، وأثارت تعليقات لاحقة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفدرالي مخاوف من أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بشدة لمحاربة التضخم.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.5% الشهر الماضي على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين البالغة 7.3%، مسجلة أكبر زيادة سنوية للتضخم في 40 عاما.
وتراجعت الأسهم الأميركية أكثر بعد أن قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس إن البيانات جعلته أكثر تفاؤلًا "بشكل كبير". وأضاف بولارد، وهو عضو له حق التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة في المركزي الأميركي هذا العام، إنه يريد الآن رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة بحلول الأول من يوليو تموز.
وبحسب بيانات أولية، تراجع المؤشر S&P500 بواقع 83.13 نقطة أو 1.81% ليغلق عند 4504.05 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك 304.73 نقطة أو 2.10% إلى 14185.64 نقطة.
وتراجع كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 526.33 نقطة أو 1.47% إلى 35241.69 نقطة.
انخفض S&P500 نحو 5% منذ بداية العام، بينما تراجع ناسداك بنحو 9%.
المصدر: cnbc
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