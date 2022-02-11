إقتصاد

وول ستريت تغلق على انخفاض كبير...اليكم السبب!

Lebanon 24
11-02-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-917275-637801642065516501.jpg
Doc-P-917275-637801642065516501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الخميس بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، وأثارت تعليقات لاحقة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفدرالي مخاوف من أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بشدة لمحاربة التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.5% الشهر الماضي على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين البالغة 7.3%، مسجلة أكبر زيادة سنوية للتضخم في 40 عاما.

وتراجعت الأسهم الأميركية أكثر بعد أن قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس إن البيانات جعلته أكثر تفاؤلًا "بشكل كبير". وأضاف بولارد، وهو عضو له حق التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة في المركزي الأميركي هذا العام، إنه يريد الآن رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة بحلول الأول من يوليو تموز.

وبحسب بيانات أولية، تراجع المؤشر S&P500 بواقع 83.13 نقطة أو 1.81% ليغلق عند 4504.05 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك 304.73 نقطة أو 2.10% إلى 14185.64 نقطة.

وتراجع كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 526.33 نقطة أو 1.47% إلى 35241.69 نقطة.

انخفض S&P500 نحو 5% منذ بداية العام، بينما تراجع ناسداك بنحو 9%.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:13 | 2022-02-11
00:42 | 2022-02-11
00:24 | 2022-02-11
00:10 | 2022-02-11
23:30 | 2022-02-10
15:15 | 2022-02-10
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website